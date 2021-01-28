Экс-топ-менеджеры банка «Волга-кредит» получили реальные сроки за мошенничество

Ленинский районный суд признал четырех бывших руководителей банка «Волга-кредит» и шесть других лиц виновными в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом в четверг сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

«Суд признал подсудимых виновными и приговорил бывшую главу банка к девяти годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Остальным соучастникам назначено наказание от трех до восьми лет колонии общего режима»,– говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что с апреля по декабрь 2014 года бывшая председатель правления банка «Волга-Кредит» Татьяна Ерилкина вместе с председателем совета директоров кредитной организации, директором департамента информационных технологий, начальником отдела по обслуживанию физлиц, а также другими работниками и причастными лицами похитили свыше 1,7 млрд руб., размещенных во вкладах 2872 граждан.

Кроме того, Татьяна Ерилкина признана виновной в хищении у своей кредитной организации трех векселей банка «Развитие-Столица». Ущерб был оценен более чем в 272 млн руб. Приговор в отношении экс-топ-менеджеров банка и других лиц в законную силу не вступил.

Георгий Портнов