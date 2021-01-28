У жителя Ижевска похитили почти 500 тысяч рублей под предлогом инвестирования

У 25-летнего жителя Ижевска похитили 490 тыс. руб. под предлогом вложения денег в инвестиции. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

По словам потерпевшего, он увидел информацию о возможности инвестирования в одной из соцсетей, а затем оставил заявку. Затем ему позвонил мужчина, который предложил вложить деньги и убедил его оформить кредит и перевести деньги на специальный счет. Ижевчанин поверил злоумышленнику и перечислил 490 тыс. руб. После этого звонивший перестал выходить на связь.