Возгорание в многоквартирном доме в Ижевске произошло из-за детской шалости

26 января в Ленинском районе Ижевска произошло возгорание в многоквартирном доме. Его причиной стало неосторожное обращение с огнем подростка 2008 года рождения, сообщает пресс-служба МЧС по Удмуртии

Установлено, что перед уходом в школу мальчик решил закурить на кровати «бычок» сигареты, выброшенный его матерю перед выходом из дома. После этого он пошел учиться. Из-за пепла, который попал на постельные принадлежности, началось их тление. Запах дыма, шедший из квартиры, почувствовал сосед, который позвонил матери ребенка. Она работала недалеко и вернулась домой, потушив огонь до прибытия пожарных.

«К сожалению, в основе таких случаев чаще всего лежит не детская небрежность, а отсутствие или недостаточное проведение разъяснительных бесед по пожарной безопасности с детьми, оставление на видном и доступном месте для любознательных и познающих мир спичек, зажигалок и других источников открытого огня. И, самое немаловажное — нежелание взрослых объяснять детям навыки обращения с огнем»,— отметили в МЧС.