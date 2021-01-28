ФСБ выявила вербовщика «Правого сектора» в исправительной колонии Адыгеи

В Адыгее Таучежский районный суд приговорил еще к 9,5 годам колонии особого режима заключенного, отбывающего наказание за разбой в исправительной колонии № 2 УФСИН России по республике. Он признан виновным в вербовке сокамерников в ряды экстремистской организации «Правый сектор» (запрещена в РФ). Об этом сообщает пресс-служба республиканского УФСБ.

По данным силового ведомства, осужденный распространял запрещенную в России идеологию среди выходцев из Крыма, предлагая им после освобождения выехать в Украину, где якобы за вознаграждение вступить в ряды экстремистской организации.

Приговор вынесен по ч. 1.1 ст. 282.2 УК РФ (склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистской организации) и по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации).

Как писал "Ъ-Кубань", в декабре 2020 года сотрудники Управления ФСБ РФ по Республике Адыгея пресекли деятельность, направленную на помощь запрещенной в России экстремистской организации «Ат-Такфир валь-Хиджра» (радикальная такфиритская организация, основанная в Египте).

Наталья Решетняк