В ДТП с участием двух фур под Ярославлем погиб водитель

В Ярославской области произошло ДТП с участием двух грузовиков, в результате которого погиб один из водителей, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

По предварительной информации, ДТП случилось 28 января около 4 часов на трассе М-8 «Москва – Холмогоры» в районе пересечения Московского проспекта с Костромским шоссе. На дороге произошло столкновение двух грузовых автомобилей Volvo. В результате ДТП 49-летний водитель одного из автомобилей, житель города Костромы, погиб на месте аварии.

На место дорожно-транспортного происшествия выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, МЧС, следственно-оперативная группа, медицинская скорая помощь. Сейчас по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

София Бастрыгина