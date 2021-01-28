Полиция Красноярска проверит информацию о кондукторе, пнувшем пенсионера

Полицейские в Красноярске начали проверку информации о конфликте в одном из маршрутных автобусов города, сообщили “Ъ-Сибирь” в пресс-службе главного управления краевого МВД.

Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, на котором кондуктор автобуса выгоняет пожилую пассажирку, применяя силу, в том числе пиная женщину ногами. В описании ролика указано, что конфликт произошел из-за отсутствия у пассажира защитной маски. На кадрах также видно, что средство индивидуальной защиты отсутствует и у кондуктора.

Дептранс Красноярска так же со своей стороны проводит проверку по факту случившегося.

Даниил Тарабукин