7 тысяч новых зданий появились в Удмуртии за 2020 год

В 2020 году в Удмуртии появились 7 тыс. новых зданий. В их числе 5,5 тыс. коттеджей и 77 многоквартирных домов, сообщает пресс-служба кадастровой палаты республики со ссылкой на начальника аналитического отдела Михаила Пермякова.

«Число жилых и нежилых помещений различного назначения - это квартиры, комнаты, места общественного пользования в зданиях и т.д. — выросло на 8,8 тыс. На полтысячи увеличилось число машиномест — сегодня их в республике 1218. Количество сооружений — а это мосты, дороги, памятники, линии электропередач, спортивные сооружения, гаражи, склады, павильоны – стало больше на 2,2 тыс. Увеличилось количество единых недвижимых комплексов. В 2020 году специалисты палаты внесли в реестр недвижимости данные о пяти недвижимых комплексах — среди них молочно-товарная ферма на 500 голов и комплекс заводских очистных сооружений»,— отметил господин Пермяков.

Кроме того, за 2020 год на кадастровый учет были поставлены около 10 тыс. новых земельных участков и 19 тыс. объектов капитального строительства. Сегодня в Удмуртии насчитывается 1,89 млн зарегистрированных объектов недвижимости.