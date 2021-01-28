Полиция накрыла подпольное казино в центре Нижнего Новгорода

Подпольное казино обнаружили сотрудники полиции в помещении на цокольном этаже жилого дома на улице Большой Покровской в Нижнем Новгороде, сообщили в региональном управлении МВД. Оттуда изъяли стол с рулеткой, столы для игры в покер, пять игровых автоматов и документы, подтверждающие работу казино.

Отмечается, что хозяева казино вели строгий контроль доступа игроков,по периметру здания установлены камеры видеонаблюдения. На момент прибытия полиции в заведении находились пять посетителей и персонал.

Организаторы подпольного казино задержаны, ими оказались двое нижегородцев в возрасте 36 лет и 48 лет. В отношении них возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 171.2 УК РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр»). Обоим грозит до четырех лет лишения свободы.

Анастасия Еремина