Снегопад пройдет в Самарской области в конце недели

Небольшой, местами умеренный снег ожидается в Самарской области в пятницу и субботу. В этот период в регионе сохранится облачная погода и будет дуть южный и юго-восточный ветер со скоростью 7-12 м/с. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Температура воздуха в пятницу днем в Самарской области будет колебаться в диапазоне от -1 до -6 °C. Ночью в субботу столбик термометра в регионе опустится до -8 °C. Днем в этот день воздух в Самарской области прогреется до 0 °C. Такая погода в регионе будет связана с влиянием ложбины циклона с фронтальными разделами.

Георгий Портнов