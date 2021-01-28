Суд закрыл частный дом престарелых под Челябинском после вспышки коронавируса

Сосновский районный суд приостановил деятельность частного пансионата для престарелых «Подсолнухи» на 45 суток из-за нарушения санитарного законодательства и порядка действий при выявлении больных с коронавирусной инфекцией.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Челябинской области, представители надзорного органа в ходе проверки в частном доме престарелых, расположенном в СНТ «Вишневый», установили, что постояльцев в пансионат принимали без медицинских справок со сведениями об обследованиях на туберкулез, кишечные и другие инфекции, о прививках, а также без справки об отсутствии контактов с инфекционными больными. Медосмотр поступающих не проводился. В пансионате отсутствует изолятор и медицинский пункт, в результате постояльцы с подтвержденным COVID-19 не были изолированы до госпитализации. Всего, по данным приставов, заболели пять пожилых людей. Двух доставили в больницу, остальные продолжали находиться в пансионате неизолированными и без медицинского наблюдения. В дальнейшем контактировавших с больными не тестировали на предмет заражения COVID-19.

Помимо этого, сотрудники Роспотребнадзора выявили множество нарушений норм санитарного законодательства. Так, в жилых комнатах пансионата нет туалетов, шкафов для одежды, столов, стульев и полотенец. В трехместных комнатах размещено по четыре-пять человек. Санузлы (умывальные, душевые помещения, унитазы) не зонированы, отсутствуют закрытые кабины для унитазов, нет полочек и крючков для умывальных принадлежностей, полотенец и одежды. Дезинфекция постельного белья и одежды не ведется, стирают в бытовых машинах, установленных непосредственно в санузлах. Помещения не оборудованы устройствами по обеззараживанию воздуха. Помимо этого нарекания у проверяющих вызвали процессы приготовления пищи.

В результате в отношении ООО «Вилен», осуществляющем свою деятельность в пансионате «Подсолнухи», было возбуждено административное дело. После решения суда о приостановлении работы на 45 суток руководство ознакомилис процессуальными документами и предупредили об ответственности за неисполнение. К моменту приезда приставов все постояльцы покинули пансионат, двери пансионата опечатали.