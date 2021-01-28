Администрация Перми выставила на продажу восемь зданий и помещений

Городской департамент имущественных отношений выставил на торги восемь муниципальных зданий и помещений в Свердловском, Мотовилихинском, Кировском и Орджоникидзевском районах Перми. Суммарная стоимость восьми лотов составила 29,1 млн руб. В конкурсной документации на сайте администрации указано, что все восемь объектов уже выставлялись на торги в 2019–2020 годах, однако конкурсы не состоялись.

В Свердловском районе мэрия за 2,45 млн руб. продает помещение площадью 191,7 кв. м в общежитии на ул. Тбилисской, 1а.

В Мотовилихинском районе планируется приватизировать площади в трех жилых домах: это помещение в 79,5 кв. м в доме на ул. Уральской, 83 (1 млн руб.), помещение в 225,3 кв. м в доме на ул. Степана Разина, 34/3 (1,56 млн руб.), помещение в 22,2 кв. м на ул. Целинной, 13 (530 тыс. руб.).

В Кировском районе расположены три продаваемых объекта: двухэтажное сооружение на ул. Кировоградской, 7, площадью 716 кв. м, выставлено на аукцион за 4,1 млн руб. Здание пустует и находится в аварийном состоянии. Пустующее двухэтажное здание на ул. Магистральной, 98б, площадью 1,1 тыс. кв. м, продается за 15,5 млн руб. В жилом доме на ул. Охотников, 3, на торги выставлено помещение в 212,1 кв. м (1,76 млн руб.).

В Орджоникидзевском районе за 2,2 млн руб. продается двухэтажное здание на ул. Портовой, 19.