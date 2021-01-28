HeadHunter: более 50% свердловчан отказались переходить на электронную трудовую книжку

В Свердловской области 54% работников отказались переводить электронную книжку в электронный формат, следует из опроса сервиса по поиску работы hh.ru. Всего в регионе 76% работающих соискателей заявили, что их работодатель предлагал им перейти на электронную трудовую книжку, 16% отметили, что подобного предложения им не поступало, еще 8% подчеркнули, что работают неофициально поэтому у работодателей нет их трудовых книжек.

«Основная причина перехода на электронную трудовую — минимизация бумажной волокиты (57% из перешедших выбрали этот вариант). Ещё 52% считают, что таким образом облегчают себе доступ к данным трудовой книжки. 38% не хотят терять книжку и считают, что так удобнее. 23% перешли на электронный вариант по совету работодателя», — отметили в пресс-службе hh.ru.

Среди отказавшихся 55% заявили, что причиной отказа стало непонимание, как это будет работать, 35% респондентов считают электронный вариант ненадежным с точки зрения безопасности личных данных, столько же опрошенных не доверяют «цифровым» инициативам государства. 8% респондентов пока не стали переходить на электронную трудовую по рекомендации работодателя.

В целом 50% опрошенных свердловчан относятся к инициативе перевода трудовых книжек в электронный формат положительно. 23% выразили нейтральную позицию, 20% к этому относятся отрицательно.

Наибольшая доля тех, кто относится к переводу трудовой в цифру положительно — среди соискателей из сферы искусства и массмедиа (57%), начинающих карьеру и студентов (56%) и ИТ-специалистов (54%). Больше всего противников этой инициативы — среди юристов (40%), работников банковской сферы (37%) и сферы HR (32%).