«Владимир Путин попытался наставить коллег на путь истинный»

Владимир Путин выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе впервые с 2009 года. Президент России обозначил основные проблемы современного мира. Среди таковых он выделил популизм, социальное расслоение и агрессивные планы цифровых гигантов. Глава российского государства при этом понадеялся на улучшение отношений с Евросоюзом. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Путин в очередной раз дал понять западным коллегам, что они заблуждаются.

Владимир Путин, по сути дела, прочитал коллегам лекцию о международном положении и, конечно, в меру завуалировано объяснил последние шаги российской власти. Может показаться, что партнеры, наверное, в силу своей неопытности или же чрезмерно идеалистического настроя не совсем понимают всю сложность момента, проще говоря, не ведают, что творят. А он, Путин, с высоты своего жизненного опыта это понимает и пытается как-то объяснить, наставить заблуждающихся коллег на путь истинный. К слову, происходит это не в первый раз. Но ничего, видно, не поделаешь — пусть еще раз послушают, для своего же блага.

Дело в том, что старый (читай: западный либеральный) мир рушится. Сейчас почти что 30-е годы прошлого века. Пандемия, бедность, социальная несправедливость, экономические модели устаревают, к власти стремятся популисты. Здесь нелишне вспомнить критику российским президентом многих спорных западных ценностей. И вот он как бы дает понять: не туда вы идете, сейчас нужно искать иные подходы, вот, например, посмотрите на наше государственное устройство. Да, нынешняя Россия не идеальна. Но вы же понимаете, что обстоятельства сильнее, не до демократии сейчас — нужно предотвратить хаос.

Другой важный пассаж — о чем бы вы думали? О любви. По словам Путина, «любовь невозможна, если она декларируется только с одной стороны, она должна быть взаимной». Речь об отношениях России и Европы. Это подтверждение вышеозначенного тезиса и, более того, демонстрация добрых намерений: наши чувства к вам по-прежнему сильны, мы постоянны, в отличие от вас, но вы запутались. Вернитесь, и мы вместе преодолеем ужас 30-х годов. Но если нет, хаос будет наступать, и, конечно, не дай бог, но и глобальная конфронтация может стать реальностью.

Кремль при этом понимает долю своей ответственности и слова подтверждает реальными делами. За сутки наши парламентарии преодолели все формальности и одобрили продление Договора о стратегических наступательных вооружениях. В этом, кстати, преимущество российской системы: надо — значит надо, не доспим, не доедим, но примем. Не то что у вас там — дискуссии, обсуждения. Да, действительно, с точки зрения законотворчества случай, можно сказать, беспрецедентный.

Естественно, возникает вопрос: а что же партнеры? Здесь есть один нюанс: как правильно указывает президент России, любовь должна быть взаимной.

Тогда, может быть, и к их аргументам прислушаться? Гармония есть согласие. А то получается, Москва все время обижается, что ее не слышат, но при этом сама не считается с мнением тех, кого, оказывается, любит. Хотя понятно: они совершенно не конструктивны в своем упрямстве, все время чего-то требуют и норовят учить. Настаивают, например, что граждане имеют право на свое личное мнение и даже, страшно сказать, на мирный протест. И само понятие «системная оппозиция» звучит несколько странно — это как осетрина второй свежести.

Может показаться, что Россия опять впереди планеты всей. 30-е годы наступили именно у нас у первых, и мы начали активно им противостоять. Причем заметно, что те, кто за это отвечает, забыли, что на дворе все-таки XXI век. И методы из века XX выглядят не очень современно. Вот Запад смотрит на все это и не может ответить взаимностью на глубокие чувства современной России.