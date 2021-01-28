В Татарстане втрое увеличилось число дистанционных краж

В Татарстане по итогам 2020 года втрое увеличилось число краж с банковских счетов с использованием средств связи и интернета. Об этом заявил глава МВД по Татарстану Артем Хохорин.

Точную цифру таких преступлений он не назвал, но пояснил, что это около четверти всех преступлений в регионе. Татарстан оказался на третьем месте по числу таких мошенничеств после Москвы и Краснодарского края.

Артем Хохорин добавил, что ежедневно жертвами таких преступлений становятся около 30 жителей республики. В среднем в неделю у граждан похищают около 20 млн руб.

Министр констатировал, что вопрос раскрытия этих преступлений остается «проблемным». Однако число задержанных за совершение дистанционных хищений увеличилось в 1,5 раза. Господин Хохорин обьявил 2021 год годом борьбы ч преступлениями с использованием информационных технологий.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"