Гендиректора волгодонской компании подозревают в сокрытии налогов

Завершилось расследование дела в отношении генерального директора одной из компаний Волгодонска, занимающейся оптовой торговлей зерном. Правоохранители подозревают руководителя в сокрытии средств организации от уплаты недоимки по налогам (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ). Дело направлено в суд. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

По версии следствия, подозреваемая с февраля 2019 года по сентябрь 2019 года подозреваемая, зная о наличии у организации недоимки по налогам, минуя расчетные счета организации, вела хозяйственную деятельность. Также она осуществляла расчеты с контрагентами, используя стороннее юридическое лицо и зачеты взаимных требований по взаимоотношениям с ними. Сумма сокрытых средств составила 83 млн руб. Недоимка была выплачено организацией в ходе предварительного следствия.

Наталья Шинкарева