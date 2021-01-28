В Кузбассе бывшего учащегося техникума будут судить за взятку преподавателю

В Кемеровской области перед судом предстанет учащийся одного из техникумов Новокузнецка, которому предъявлено обвинение в даче взятки работнику учебного заведения. Об этом рассказали в региональном управлении Следственного комитета. Как указывается в деле, учащийся договорился с заведующей одного из отделений техникума, что за денежное вознаграждение она поможет ему в получении удовлетворительных оценок по дисциплинам, преподаваемым на 3-м курсе, без фактической сдачи зачетов и экзаменов. После этого он перевел ей 13 тыс. руб. В результате студент получил допуск к государственной итоговой аттестации, на основании чего ему выдали диплом о среднем профессиональном образовании.

Сотрудники правоохранительных органов завели два уголовных дела. Одно в отношении бывшего учащегося: ему предъявили обвинение в даче взятки (ст. 291 УК РФ). Второе — о получении взятки (ст. 290 УК РФ) — против сотрудницы техникума. Это дело еще расследуется.

Илья Николаев