В Татарстане в 2020 году изъяли 200 тонн незаконного алкоголя

В Татарстане в 2020 году изъяли свыше 200 тонн фальсифицированной алкогольной и спиртосодержащей продукции. Это в три раза больше, чем годом ранее. Об этом заявил министр внутренних дел по республике Артем Хохорин, выступая на заседании коллегии регионального МВД.

По его словам, всего в этой сфере выявлено 73 преступления. Также перекрыто 10 крупных каналов поставки контрафактного алкоголя, ликвидирована деятельность четырех нелегальных производств. Полиция также изъяла около 70 тонн несертифицированного антисептика, отметил господин Хохорин.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"