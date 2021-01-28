В Татарстане в 2020 году изъяли 200 тонн незаконного алкоголя

В Татарстане в 2020 году изъяли свыше 200 тонн фальсифицированной алкогольной и спиртосодержащей продукции. Это в три раза больше, чем годом ранее. Об этом заявил министр внутренних дел по республике Артем Хохорин, выступая на заседании коллегии регионального МВД.
По его словам, всего в этой сфере выявлено 73 преступления. Также перекрыто 10 крупных каналов поставки контрафактного алкоголя, ликвидирована деятельность четырех нелегальных производств. Полиция также изъяла около 70 тонн несертифицированного антисептика, отметил господин Хохорин.