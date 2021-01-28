В Пермский край поступила новая партия вакцины от коронавирусной инфекции

Еще 5,5 тыс. доз вакцины «Спутник V» будут распределены по пунктам вакцинации в Пермском крае. Об этом сообщает телеграм-канал «Компрос». Вакцина будет поставлена в пермские ГКП №4 и №2, поликлинику №7, больницу №6, больницу им. Гринберга и другие медицинские учреждения Пермского края.

Массовая вакцинация против COVID-19 в Пермском крае стартовала 18 января. К началу этой недели израсходовано более 70% вакцины «Спутник V» из 8542 доз, которые ранее были доставлены в Прикамье. «На этой неделе мы ждали поставку около 40 тыс. доз, однако по не зависящим от регионального министерства здравоохранения и субъекта в целом причинам вакцина поступит только на следующей неделе. В целях снижения напряженности, которая сегодня есть из-за ожидания вакцины, на условиях личной договоренности завтра в край должно поступить 5,4 тыс. доз препарата для вакцинации взрослого населения»,— заявил 26 января замглавы краевого минздрава Евгений Камкин.