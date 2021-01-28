«Авито Недвижимость»: спрос на аренду загородных домов в Свердловской области вырос в 2,2 раза

По итогам 2020 года в Свердловской области спрос на краткосрочную аренду загородной недвижимости вырос в 2,2 раза относительно показателей 2019 года, следует из исследования сервиса «Авито Недвижимость». Средняя стоимость аренды при этом осталась без изменений и составила 8 тыс. руб.

Спрос на аренду квартир в регионе снизился на 0,6%, а средняя цена объекта снизилась на 6,7% и составила 1,4 тыс. руб. Отмечается, что свердловчане чаще всего интересовались жильем в Свердловской области, Татарстане и Краснодарском крае.

Всего по стране, несмотря на существенные колебания в течение года, интерес к аренде загородной недвижимости вырос на 83,3%, а на посуточную аренду квартир — на 15,3%. Цены на аренду домов и коттеджей в 2020 году относительно 2019 в целом по стране увеличились на 14,3%, а на квартиры остались почти без изменений.