На Волжской набережной в Рыбинске установили скамейку из вторсырья

В городе Рыбинске Ярославской области на Волжской набережной установлена первая экоскамейка, сообщили в пресс-службе городской администрации. В сообщении отмечается, что скамейку городу подарило ярославское предприятие, выпускающее уличную мебель из бывшего в употреблении пластика.

По данным производителей, установленная на набережной в Рыбинске скамейка изготовлена примерно из 5 тыс. использованных полиэтиленовых пакетов, что составляет около 30 кг вторичного сырья. Уличная мебель выпускается из полимерного композита, состоящего на 30% состоит из переработанного пластика и на 70% из речного песка. Сообщается, что на одном мини-заводе по производству полимерпесчаной мебели можно за месяц перерабатывать 5 т отходов из пластика.

Антон Антонов