ХК «Ижсталь» проиграл петербургскому «Динамо» со счетом 0:2

Хоккейный клуб Ижсталь проиграл «Динамо» из Санкт-Петербурга в домашнем матче со счетом 0:2. Об этом сообщает пресс-служба ижевской команды.

«Комментировать особо нечего. Если ты не хочешь забить, то ты не забьешь. Если желания нет лезть на пятак, зарабатывать синяки и шишки, то результата не будет. Сегодня команда вышла играть без характера. Считаю, этот матч был самый слабовольный за последнее время у нашей команды. Не скажу, что соперник показал что-то супер. Да, было очень много владения шайбой в нашей зоне, но по большому счету к опасным моментам это приводило очень редко. Моменты возникали, когда мы переигрывали смены — на усталости. Первый гол пропустили с рикошета, второй — опять ошибка. Одни и те же люди делают одни и те же ошибки. Это уже ни в какие ворота не лезет. Будем делать выводы и готовиться к выездной серии»,— отметил главный тренер «сталеваров» Альберт Логинов после матча.

Отметим, что «Ижсталь» занимает последнее 26 место в таблице чемпионата ВХЛ, набрав 22 очка. У «Молот-Прикамье», который расположился на 25 строчке, 27 очков.