Управление Росгвардии по Липецкой области возглавил Сергей Шишмонин

Командующий Центральным округом войск национальной гвардии РФ генерал-полковник Игорь Голлоев представил личному составу липецкого регионального управления Росгвардии полковника полиции Сергея Шишмонина, ранее занимавшего аналогичный пост в Тамбовской области. Господин Шишмонин был назначен на должность главы управления Росгвардии по Липецкой области соответствующим указом президента РФ. Он сменил ушедшего в отставку Александра Овсянникова.

Сергею Шишмонину 44 года. В органах внутренних дел служит с 1999 года, занимал разные должности — от милиционера ОМОН до командира СОБР. С октября 2018 года по январь 2021 года руководил управлением Росгвардии по Тамбовской области.

Валерия Розбот