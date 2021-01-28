На развитие развитие спортивной инфраструктуры Дона за два года выделят 5,8 млрд рублей

До 2022 года Ростовской области будет направлено около 5,8 млрд руб. на развитие спортивной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба губернатора. Отмечается, что с 2023 по 2025 год на строительство 113 спортивных объектов планируется привлечь около 13,4 млрд руб.

В 2020 в Ростовской области было отремонтировано и построено 64 спортивных объекта, в частности, физкультурно-оздоровительный комплекс в Константиновском районе, четыре модульных зала и скалодром в Ростове, Аксайском, Заветинском, Мясниковском районах, Дворец спорта в Белой Калитве, стадион «Авангард» в Таганроге. Всего в регионе располагается более 10,6 тыс. спортивных объектов.

Наталья Шинкарева