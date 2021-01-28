На капремонт здания ТЮЗа в Перми направят 262 млн рублей

Краевые власти планируют провести капремонт в здании Театра юного зрителя по ул. Екатерининской, 68. Как сообщил в своем официальном аккаунте в «Инстаграм» губернатор Дмитрий Махонин, региональные власти получат на ремонт ТЮЗа почти 200 млн руб. по нацпроекту «Культура». «Еще более 60 млн руб. добавится из муниципального и краевого бюджетов. Ремонтировать будут историческую часть здания, построенную еще в 1902 году»,— рассказал глава Прикамья.

По сведениям краевого минкульта, проект капремонта Пермского ТЮЗа предусматривает замену кровли, восстановление наружной отделки фасадов и архитектурных элементов, обновление сцены. Кроме того, здание сделают доступным для маломобильных групп населения. Общая стоимость ремонта составляет 262,2 млн руб. Работы будут проведены в ближайшие два года.

Под малую сцену ТЮЗа могут приспособить расположенное рядом здание на ул. Пермской, 66. Оно, как и сам театр, построенный еще в 1902 году архитектором Александром Турчевичем, тоже является объектом культурного наследия. Большую и малую сцены свяжут с помощью перехода с ул. Екатерининской на ул. Пермскую. Трансформируемые конструкции сценических комплексов позволят в короткий срок подготовить площадку для любого мероприятия. Ожидается, что на малой сцене труппа театра сможет показывать 80 спектаклей в год, а количество зрителей ТЮЗа достигнет 8 тыс. человек. Сейчас данный проект прорабатывается.

Напомним, осенью 2019 года в ТЮЗе с помощью краевого и городского бюджетов заменили поворотный круг и его механизм, планшет сцены, обновили зрительный зал, отремонтировали костюмерный цех и другие помещения, обновили фасады зданий во внутреннем дворе театра.