В социальное развитие Алнашского района Удмуртии вложат более 100 млн рублей

Глава Удмуртии Александр Бречалов, глава Алнашского района Алексей Семенов и два руководителя сельхозпредприятий подписали соглашение, направленное на повышение уровня социально-экономического развития сельской территории. В нем прописана реализация инвестпроектов в области АПК и создание социальной и инженерной инфраструктуры на территории муниципалитета, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Общая сумма вложений превысит 100 млн руб.

«Мы выбрали новый формат подписания соглашения. Для нас важно инвестировать в те территории, где есть экономика, перспектива развития и расширения предприятий, создание новых рабочих мест, и, соответственно, дополнительные налоговые отчисления. Вы на себя берете обязательства по развитию ваших хозяйств. Мы берем обязательства по поддержке различными программами, строительством объектов социальной инфраструктуры»,— отметил Александр Бречалов.

Глава Удмуртии добавил, что республика уже изыскала 32,2 млн руб. внебюджетных средств для внепланового строительства нового дома культуры в дер. Нижний Сырьез. Кроме того, будет благоустроена и территория деревни. Новое соглашение также предусматривает реконструкцию спортивной площадки в дер. Асаново, водораспределительных и газовых сетей в с. Алнаши, а также ремонт дорог. Все социальные объекты реализуют в рамках нацпроектов, госпрограмм, частного инвестирования и т.д.