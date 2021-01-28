В Татарстане число безработных снизилось до 34,9 тысяч человек

На сегодняшний день в Татарстане в органах службы занятости населения состоят 34,9 тыс. человек, что на 694 человек меньше, чем неделей ранее. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда региона.

Уровень безработицы в республике составил 1,72 % от численности рабочей силы. За минувшую неделю работодатели предложили 4,9 тыс. вакантных рабочих мест. Общее число заявленный вакансий в Татарстане составляет 45,7 тыс. Коэффициент напряженности на рынке труда условно составил 0,76 чел. на одну вакансию.

«Следует отметить, из новоявленных безработных 1 347 человек осуществляли ранее трудовую деятельность, 94 человека приобрели статус официальных безработных в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников», — добавили в Минтруда Татарстана.

"Ъ-Казань"