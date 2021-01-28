Суд арестовал лондонский дом экс-владельца Внешпромбанка

Тверской районный суд по просьбе следствия арестовал лондонский дом бывшего владельца Внешпромбанка Георгия Беджамова, сообщает РБК со ссылкой на постановление. Его стоимость оценивается в £35 млн.

Внешпромбанк (находится в процедуре банкротства) ранее подал в Высокий суд Лондона иск к банкиру о мошенничестве на £1,3 млрд. Он планирует использовать решение российского суда, чтобы помешать продаже недвижимости, рассказал источник издания, близкий к кредиторам.

В России банкир обвиняется в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на 113 млрд руб. По данным следствия, Георгий Беджамов вместе со своей сестрой Ларисой Маркус выдавал невозвратные кредиты фиктивным компаниям, а также списывал средства со счетов клиентов без их ведома. Сейчас решается вопрос о выдаче банкира в Россию — он живет в Лондоне.

Георгий Беджамов был признан банкротом и объявлен в международных розыск в 2018 году. Его сестра, бывшая совладелица Внешпромбанка Лариса Маркус, также признана банкротом. Ее приговорили к девяти годам за хищение более чем 113,5 млрд руб. В поиске активов банкира помогает компания А1. В декабре она запустила кампанию в Лондоне по поиску активов.

Подробности — в материале “Ъ FM” «Лондонский суд не оценил "креатив" А1».