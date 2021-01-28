В Белгородской области изменили порядок записи на вакцинацию от COVID-19

В Белгородской области с 29 января приостановят запись на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции через сайт областного департамента образования. Теперь записаться на прививку можно будет через портал госуслуг, рассказали в оперштабе по борьбе с COVID-19.

«Пройдя по ссылке, нужно будет нажать кнопку «Записаться на вакцинацию», пройти авторизацию в личном кабинете, выбрать услугу «Запись на прием к врачу», поликлинику, должность «врач-терапевт (вакцинация)» и «кабинет вакцинации от COVID-19». После этого останется только выбрать удобное для себя время удобное время и записаться«,— пояснили в региональном оперштабе.

Отметим, что у жителей Белгородской области есть еще два способа подать заявку на иммунизацию от COVID-19: через областную электронную регистратуру new.2dr.ru или по личному обращению в поликлинику.

Валерия Розбот