«Башспирт»: все прозрачно

Госхолдинг АО «Башспирт» по итогам 2020 года реализовал на 2% больше алкогольной продукции, чем в 2019 году. При этом в целом по стране продажа алкоголя сократилась на 5%. Выручка компании выросла на 6% и составила (после вычета налогов) 5,1 млрд руб. Рост продаж в компании связывают с проводимой ею инвестиционной политикой: холдинг вложил средства в масштабный ребрендинг розничной сети и открытие собственных магазинов «Тантана», а также в производство новых алкогольных брендов. Кроме того, расширилась география поставок «Башспирта» — в ноябре 2020 года компания заключила договоры поставок в Китай. Управляющий стерлитамакским филиалом компании Марат Кашапов отмечает, что объемы производства спирта позволяет закрыть потребности всей республики, а излишки компания продает в другие регионы.



Производственные показатели «Башспирта» позволяют ему сохранять свои позиции в пуле крупнейших налогоплательщиков республики. В прошлом году предприятие стало вторым крупнейшим налогоплательщиком республики: компания заплатила 11,5 млрд руб. налогов, что на 6% больше 2019 года, а также 9,1 млрд руб. акцизов (рост составил 7%). Таким образом, 12% бюджета Башкирии было сформировано за счет средств «Башспирта».

Спирт, который предприятие использует в производстве, разливается на заводе госхолдинга в Стерлитамаке. Ежегодно «Башспирт» выпускает 19 млн л спирта классов «Альфа», «Люкс» и около 10 млн л алкогольной продукции. Начальник спиртового производства завода в Стерлитамаке Александр Карев рассказал о процессе производства спирта. Для этого используется лучшее зерно, которое дробится, смешивается с водой, варится и стерилизуется в варочных колоннах. Полученная масса после охлаждения поступает в засахариватель, где ферменты расщепляют крахмал в сахара, а оттуда готовое сусло подается в бродильные чаны. Туда же задаются дрожжи. Во время процесса брожения дрожжевые клетки перерабатывают сахара в спирт, образуется бражка. Вываренная бражка откачивается в отдельный цех, где из нее получают барду – сухое измельченное зерно с высоким содержанием белков и протеинов, которую покупают колхозы и фермеры в качестве кормов для животных. Дистиллят крепостью около 50% поступает в операционную колонну, где от него отделяются альдегиды, а очищенная жидкость – эпюрат – перегоняется в ректификационных колоннах, укрепляется, отделяется примеси и метанол, и получается этиловый спирт. Готовая жидкость не сразу поступает в производство: спирт проходит контроль качества в производственной лаборатории, где проводятся физико-химические и органолептические испытания.

До розлива готовой продукции по бутылкам необходимо выполнить еще ряд манипуляций. Как рассказал начальник алкогольного производства стерлитамакского филиала «Башспирта» Анатолий Левадний, в результате смешивания спирта и воды образуются сивушные масла и альдегиды — эта жидкость опасна для употребления. Поэтому специалисты предприятия вновь ее фильтруют, отделяют побочные вещества, а затем купажируют напитки, добавляя специальные ингредиенты для придания напитку вкуса. Но и это еще не все. Непосредственно перед розливом по бутылкам, водка проходит финальную фильтрацию, после которой напиток приобретает блеск и прозрачность, рассказал Анатолий Левадний. Он подчеркнул, что «Башспирт» работает только с новой тарой. Вторичная посуда не используется.

После получения готового продукта он проходит еще один, окончательный контроль качества, включающий испытания на содержание вредных примесей и дегустацию. По словам Марата Кашапова, содержание вредных примесей в продукции «Башспирта» в 100 раз меньше, чем это допускается по ГОСТу.

Кроме водочной продукции, «Башспирт» известен производством уксуса. На стерлитамакском заводе госкомпании более 40 лет работает единственный в Поволжье цех по производству натурального уксуса. Выпускаются три его вида: спиртовой, ароматизированный (с добавлением корицы, гвоздики, лаврового листа и перца) и яблочный (на основе яблочного сока). Начальник цеха по производству уксуса Альбина Табулдина сообщила, что уксус образуется в результате окисления спирта уксусно-кислыми бактериями. Бактерии поселяют на буковой стружке, и в емкости с ними заливают 10-градусный водно-спиртовой раствор. После выработки уксуса происходит его купажирование, пастеризация и фильтрация. Процесс изготовления занимает, в общей сложности, неделю.