«Лучший наставник Башкирэнерго» работает в Северо-Восточных электросетях

Лучший наставник ООО «Башкирэнерго», ведущий инженер ОРЗА ПО «СВЭС» Юрий Мичков (справа) и его ученик-электромонтер по ремонту аппаратуры РЗА Анатолий Шавкунов

В ООО «Башкирэнерго» (дочерняя компания АО «БЭСК», входящего в АФК «Система») подведены итоги традиционного конкурса на лучшего наставника в компании. В 2020 году им стал ведущий инженер отдела релейной защиты и автоматики (РЗА) ПО «СВЭС» Юрий Мичков. За год он подготовил шестерых специалистов на более высокую группу электробезопасности, все его ученики с первого раза сдали экзамены на квалификацию.



— Все шесть моих учеников остались на работе в нашем отделе РЗА ПО «СВЭС», — говорит Юрий Мичков. — Трое из них трудятся на инженерных должностях и трое — электромонтерами. Наставничеством я занимаюсь еще с тех времен, когда подобного конкурса в компании не проводилось. — За эти годы я подготовил 11 специалистов для производственного отделения, двое из них работают в отделе подстанций, один — в Центре управления сетями, остальные — в отделе РЗА. Если на подготовку к сдаче экзаменов на вторую группу электробезопасности требуется примерно месяц, то на третью и четвертую группу — до трех месяцев. Погружаясь в какие-либо нюансы и пытаясь доходчиво объяснить премудрости профессии, сам начинаешь лучше понимать отдельные вопросы. Так что учеба — это улица с двусторонним движением. Приходится учитывать жизненный опыт и возраст учеников. В прошлом году самому молодому моему подопечному был 21 год, самому возрастному — 54. Главное, что они проявили большое желание совершенствоваться в выбранном деле. Их успех я воспринимаю и как свой. А поскольку мы работаем в одном коллективе, то это является дополнительным стимулом не подводить своего наставника не только в период подготовки к экзаменам, но и в процессе обычной работы.

За достигнутые высокие результаты Юрий Мичков получил премиальное вознаграждение.

Система подготовки кадров в ООО «Башкирэнерго» соответствует современным мировым трендам. Среди множества различных практик по-прежнему одной из высокоэффективных остается наставничество. На всех предприятиях компании наставники являются одними их самых уважаемых и авторитетных сотрудников. И конкурс наставников позволяет выявить лучших из лучших. В ООО «Башкирэнерго» действует Положение о наставничестве и ведется системная работа по его развитию.