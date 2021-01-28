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В Югре 188 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) было подтверждено 188 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в региональном оперативном штабе. Всего с начала пандемии в Югре зафиксировано 47 107 случаев заболевания COVID-19, при этом 43 752 человека уже выздоровели.

Помимо этого, за сутки было официально подтверждено еще три летальных случаев от коронавируса. Всего с начала пандемии от инфекции скончались 655 человек. Среди госпитализированных больных 84 человека находятся в тяжелом состоянии, 54 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Больше всего человек заразились в Сургуте — 36. В Советском районе COVID-19 подтвердился у 16 пациентов, в Нефтеюганске и Мегионе — у 14, в Нягани — у 13. На момент выявления у 150 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 27 зафиксирована пневмония, у 11 человек болезнь протекает бессимптомно.

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