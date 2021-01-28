Избран председатель правления и гендиректор Челиндбанка

Должности председателя правления и генерального директора ПАО «Челиндбанк» занял Сергей Байль. Такое решение принято внеочередным общим собранием акционеров, говорится в сообщении банка.

Сергей Байль родился в Челябинске в 1975 году. Окончил ЧелГУ по специальности «юриспруденция», а также Академию труда и социальных отношений по специальности «финансы и кредит». В Челиндбанке работает с 1995 года, с 2002-го был управляющим советского филиала, затем с 2006-го – заместителем гендиректора.

Место руководителя банка стало вакантным после того, как в конце декабря ушел из жизни его основатель Михаил Братишкин, занимавший пост гендиректора до последних дней. Ему было 96 лет.