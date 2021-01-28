В Курской области продляют время работы общепита и частично возвращают студентов на очное обучение

Вчера на заседании регионального оперштаба по коронавирусу в ограничения Курской области были внесены изменения. Теперь предприятиям общепита региона разрешат работать в пятницу и субботу до 1.00. Раньше кафе и рестораны могли работать до 00.00. Послабление вступит в силу с 5 февраля. Впрочем, функционирование танцплощадок, караоке-вечеринок и концертных программы остаются под запретом, уточнили в пресс-службе обладминистрации.

Отметим, что на этом же заседании было решено с 1 февраля возобновить участие в соревнованиях в закрытых помещениях спортсменов с 14 лет и старше, но без присутствия зрителей и спортсменов из других регионов. Кроме того, оперштаб разрешил очные индивидуальные занятия в организациях допобразования. На очное обучение выйдут и выпускники курских техникумов и колледжей.

Валерия Розбот