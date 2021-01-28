В Волгоградской области директор фирмы сокрыл от налоговой 15 млн рублей

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 48-летнего директора сельскохозяйственной организации. Он обвиняется в сокрытии денег от налогообложения в особо крупном размере. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, в декабре 2018 года обвиняемый, зная о наличии у фирмы задолженности по налогам, направлял письма об оплате ранее поставленной продукции (зерновые), минуя расчетный счет организации. Фактически деньги поступали на счета кредиторов в качестве оплаты долгов по договорам займа, аренды земли и т. д. Предположительно, таким способом директор скрыл от налогообложения свыше 15 млн руб.

Вину мужчина полностью признал, возместив причиненный ущерб. Уголовное дело направили в Светлоярский районный суд Волгоградской области.

Мария Шахрай