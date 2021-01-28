Омские власти обратились в прокуратуру из-за перебоев с теплом в ковидном госпитале

Мэрия Омска пожаловалась в прокуратуру на ООО «Теплогенерирующий комплекс» из-за неоднократных отключений тепла в ковидном госпитале, который работает на базе городской клинической больницы №11, сообщает пресс-служба горадминистрации. Также перебои с поставкой тепла, отмечают власти, были зафиксированы и в жилых домах.

По данным властей, после официальных обращений горадминистрации к компании ситуация не изменилась. «О перебоях в подаче тепла и горячей воды в администрацию города поступали обращения от горожан и руководства Городской клинической больницы № 11»,— сообщает пресс-служба администрации. Мэрия обратилась в прокуратуру с просьбой вмешаться в ситуацию и принять меры прокурорского реагирования, «чтобы обеспечить пациентов больницы необходимым теплом».

Даниил Тарабукин