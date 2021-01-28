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Пожаром на пороховом заводе занялся следственный комитет

Сотрудники СУ СКР по Пермскому краю выехали к месту пожара на ФКП «Пермский пороховой завод». После получения допуска на предприятие они приступят к осмотру места происшествия, который будет проведен с участием следователей-криминалистов. Напомним, сегодня в 8:30 в ГУ МЧС по Пермскому краю поступило сообщение о пожаре на предприятии. Как сообщает министерство территориальной безопасности, в результате происшествия пострадали три человека, которые были госпитализированы. В 9:22 пожар был ликвидирован, в его тушении участвовали 69 человек и 16 единиц техники.

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