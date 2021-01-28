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Ижевск. Удмуртия

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25 комплексов фиксации нарушений ПДД установят в Удмуртии по нацпроекту БКАД

В 2021 году на дорогах Удмуртии появятся 25 комплексов фото и видеофиксации нарушений ПДД в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД). Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Кроме того, планируется установить освещение на 14 автодорогах Удмуртии. Из них пять объектов электрифицируют по нацпроекту БКАД. Также на трассах Ижевск-Сарапул, Ижевск-Аэропорт, Ижевск-Воткинск, Ижевск-Чайковский и на трех участках дороги Воткинск-Кельчино-граница с Пермским краем появятся тросовые ограждения, что позволит уберечь водителей от лобовых столкновений.

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