В Курганской области значительно снизилось число поджогов и вымогательств

В 2020 году количество преступлений имущественного характера в Курганской области снизилось на 12,5% по сравнению с 2019-м. Об этом сообщил начальник УМВД России по региону Дмитрий Свинов на расширенном заседании коллегии управления, информирует пресс-служба правительства Зауралья.

В частности, число поджогов уменьшилось на 20%, вымогательств – на 10%, грабежей – на 8%, разбойных нападений – на 2,5%. По словам господина Свинова, этого удалось добиться в том числе благодаря эффективным профилактическим мероприятиям (еженедельной комплексной отработке, активизации работы по проведению оперативно-розыскных и обысковых мероприятий, приоритетному кадровому комплектованию наружных служб полиции).