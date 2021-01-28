В Энгельсе рабочему станком ампутировало руку

Проводится доследственная проверка по факту получения работником механического цеха в Энгельсе Саратовской области травм на производстве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК.

По предварительным данным, 27 января в механическом цехе одного из учреждений города 37-летний рабочий вместе с напарником производил нарезку металлических заготовок на станке, оснащенном гидравлическими ножницами. При выполнении работ левая рука мужчины попала под режущую часть ножниц, в результате чего произошла ампутация кисти. Напарник пострадавшего позвал на помощь сотрудников учреждения. Мужчине была оказана первая медицинская помощь, после чего его госпитализировали.

Следователи проводят осмотр места происшествия. Ведется опрос сотрудников учреждения и очевидца происшествия, затребована документация.

Марина Ковалева