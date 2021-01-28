В Ярославле коммунальщики сбрасывали грязный снег в реку

В Ярославле региональным департаментом охраны окружающей среды и природопользования проводится проверка в связи с жалобами местных жителей на то, что коммунальные службы сбрасывают убранный с дорог грязный снег в реку Толгоболка в районе поселка Резинотехника города Ярославля, сообщили в департаменте. В сообщении отмечается, что жалоба от жителей поступила на телефонную «горячую линию» департамента. Фотографии и видеозапись того, как сбрасывается грязный снег в Толгоболку очевидцы также выложили в соцсетях.

По словам председателя комитета государственного экологического надзора департамента Александра Прибылова, по данным фактам департамент возбудил и проводит административное расследование, для того, чтобы установить виновных в нарушении и привлечь их к административной ответственности по ст.8.42 КоАП РФ (Нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на территории водоохранной зоны водного объекта).

Он отметил, что за нарушение норм природоохранного законодательства установлена административная ответственность в виде штрафов от 8 тыс. руб. до 12 тыс. руб. для граждан и от 200 тыс. руб. до 400 тыс. руб. для юридических лиц. В департаменте напомнили, что о любых случаях нарушения природоохранного законодательства можно сообщить по телефону «горячей линии» 8(4852) 40-02-30.

Антон Антонов