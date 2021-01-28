Депутат заксобрания Новосибирской области сложила полномочия

Депутат новосибирского парламента от «Партии пенсионеров» 70-летняя Галина Бизяева сложила свои полномочия. На сессии 28 января депутаты удовлетворили соответствующее заявление. Документ был подан «в связи с невозможностью исполнять обязанности депутата».

Госпожа Бизяева избралась в заксобрание по партсписку. Входила в состав комитета по соцполитике, здравоохранению, охране труда и занятости населения, занимала пост заместителя председателя комиссии по наказам избирателей. Ранее руководитель реготделения «Партии пенсионеров» сообщал, что причиной для сдачи мандата стало состояние здоровья.

Как писал “Ъ-Сибирь”, осенью этого года в парламент избрались 46 депутатов, из них 38 прошли по партспискам, остальные — по одномандатным округам. В текущем созыве во фракцию «Единой России» входит 46 депутатов, КПРФ — 13, ЛДПР — шесть, «Новые люди» — три. Справороссы и «Партия пенсионеров» получили по два мандата. Четыре депутата не входят в депутатские объединения.

Артем Шпек