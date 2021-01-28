СГК инвестирует 260 млн рублей в оборудование для сбора и отгрузки золы

Сибирская генерирующая компания вложит 260 млн руб. в модернизацию системы отбора и отгрузки сухой золы на станциях в Новосибирске и Кемерове. Общая мощность оборудования по отгрузке — 302 тыс. т. в год. Работы будут проведены на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-3 в Новосибирске. Инвестиции в модернизацию на ТЭЦ-5 составят 134 млн руб., объем отгрузки в результате увеличится с 40 тыс. т до 180 тыс. т. На ТЭЦ-3 капвложения запланированы в объеме 98 млн руб., производительность оборудования составит 67 тыс. т в год. Также работы по модернизации будут проведены на Кемеровской ГРЭС (около 28 млн руб., мощность оборудования составит до 55 тыс. т в год).

Реализовать проект планируется до 2023 года.

Оксана Павлова