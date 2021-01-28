В Ярославской области высадили леса на 800 га больше, чем вырубили

В 2020 году в Ярославской области площадь лесовосстановления на 800 га превысила площадь вырубок, сообщили в пресс-службе регионального правительства. В сообщении отмечается, что в 2020 году регион на 14% перевыполнил план по восстановлению лесов. Кроме того, в 3,5 раза по сравнению с 2019 годом сократился объем незаконно вырубленной древесины.

В пресс-службе уточнили, что лесовосстановление в регионе ведется в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». По словам губернатора Дмитрия Миронова, властям области пришлось приложить серьезные усилия для наведения порядка в лесной отрасли.

«В результате проведенной работы за последние несколько лет в данной сфере удалось в разы сократить число нарушений и создать единые и прозрачные условия для деятельности предпринимателей. В федеральном рейтинге региональных органов управления лесным хозяйством Ярославская область поднялась на 11-е место с 60-го»,– рассказал господин Миронов.

В правительстве отметили, что впервые за 15 лет в регионе в 2020 году не допустили ни одного лесного пожара. Это стало возможным, в том числе и благодаря приобретенной по нацпроекту «Экология» новой спецтехники.

Антон Антонов