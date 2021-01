Бум частных инвестиций

Еще пять лет назад в десяти крупнейших банках России можно было открыть вклад с доходностью выше 10%. К началу 2021 года, по данным Центрального Банка, нельзя получить в среднем больше 4,5% годовых. Низкая доходность, которая почти сравнялась с официальной инфляцией от Росстата (4,42% год к году в ноябре 2020 года), привела к оттоку денег со вкладов в банках.

Россияне в ноябре 2020 года забрали с банковских депозитов 546,7 млрд руб. По данным ЦБ РФ, на 1 декабря 2020 года депозиты и прочие привлеченные средства физлиц составили 21,724 трлн руб. При этом счета эскроу продолжают пополняться, их совокупный объем уже превысил 1 трлн руб. благодаря росту в ноябре на 170,8 млрд руб.

Куда же уходят со вкладов деньги россиян? Большая их часть перетекает на фондовый рынок, где потенциальная доходность может быть гораздо выше. По данным Московской биржи, почти 5 млн человек стали инвесторами в 2020 году. На торговую площадку пришло частных инвесторов больше, чем суммарно за все предыдущие годы. При этом растет и активность: из 8,8 млн инвесторов почти 1,5 млн совершали сделки в декабре по сравнению с 392 тыс. человек в декабре 2019 года.

Российский инвестор – какой он?

Банк России составил портрет розничного инвестора. На 30 сентября 2020 года на брокерских счетах граждан лежали активы на 6,7 трлн руб. (юридическим лицам принадлежали активы на 6 трлн руб.). За 2020 год россияне принесли на фондовый рынок 1,2 трлн руб.

На 1% самых крупных счетов приходится 64% всех активов, а на 5,7% счетов – 93,9% активов. Более 75% счетов небольшие и не превышают 10 тыс. руб., в совокупности на них приходится примерно 0,02% активов физических лиц на брокерском обслуживании.

Центробанк отмечает рост доли объема средств на счетах «среднего класса» с активами на сумму от 100 тыс. до 1 млн руб. На конец декабря 2018 года таких счетов было 4,1%, а на 30 сентября 2020 года их доля составила уже 5,6%.

Примерно 70% розничных инвесторов — мужчины. При этом на них приходится около 75% активов, отметили в ЦБ. Возраст большинства клиентов на брокерском обслуживании — 30–40 лет. В то же время клиенты в возрасте 40-60 лет владеют более чем половиной всех активов. В доверительном управлении, где порог входа обычно выше, средний возраст клиентов больше — 45–55 лет (согласно информации, представленной крупнейшими управляющими компаниями).

«Народный портфель» Мосбиржи

Акции каких компаний чаще всего покупали в 2020 году эти миллионы российских инвесторов? Московская биржа рассчитывает «Народный портфель» (или «Портфель частного инвестора»), в который попадают самые популярные отечественные и иностранные эмитенты. В 2020 году в него вошли акции Газпрома (доля в 23,1% от «народного портфеля»), ЛУКОЙЛа (11,8%), Норникеля (11,3%), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (10,5% и 8% соответственно), акции Аэрофлота (8,2%), ценные бумаги Mail.ru Group (7,4%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (6,8%), акции МТС (6,5%) и Банка ВТБ (6,3%).

Из иностранных ценных бумаг больше всего привлекают россиян акции Alibaba Group Holding LTD (29,5% от «народного портфеля»), Pfizer Inc. (11,6%), Apple (11,1%), Tesla Inc. (9,9%), Intel (8%), Boeing (7,7%), Amazon (7%), NVIDIA (5,1%), AT&T Inc. (5,1%) и American Airlines Group Inc. (4,9%). Как видно, акции IT-компаний, которые показали феноменальный рост в прошлом году, были одними из самых интересных для инвесторов в РФ.

Самые популярные бумаги на Санкт-Петербургской бирже

Санкт-Петербургская биржа 11 января обновила перечень наиболее ликвидных бумаг, популярных у отечественных инвесторов. В него вошли Amazon.com, Inc. (тикер AMZN), The Boeing Company (BA), Alibaba (BABA), Biogen, Inc. (BIIB), Salesforce, Inc. (CRM), Facebook, Inc. (FB), Alphabet, Inc. (GOOGL), Microsoft Corporation (MSFT), Netflix, Inc. (NFLX), NVIDIA Corporation (NVDA), PayPal Holdings, Inc. (PYPL), SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG), Square, Inc. (SQ), Tesla, Inc. (TSLA), Zoom Video Communications, Inc. (ZM). На этой бирже торгуется почти 1500 акций иностранных эмитентов, а число инвесторов в 2020 году выросло почти в 10 раз.

Инструменты для инвестиций

Помимо покупок акций каждой компании по отдельности, инвесторам на Московской бирже доступны различные паевые инвестиционные фонды (ПИФ). Инвестор покупает на торговой площадке «кусочек» фонда – пай – и приобретает таким образом сразу несколько активов за одну сделку. Среди самых востребованных у россиян иностранных акций можно увидеть крупные американские IT-компании. Неожиданно для многих их котировки выросли в кризисном 2020 году на десятки процентов благодаря улучшению фундаментальных показателей эмитентов.

В состав БПИФ «Лидеры технологий» входят десять отобранных аналитиками ИК «Фридом Финанс» крупных технологических компаний, лидеров с точки зрения устойчивости и потенциала роста, акции которых торгуются на американском фондовом рынке:

поставщик корпоративных облачных сервисов Salesforce (NYSE: CRM),

разработчик ПО для графического дизайна и продукции печати Adobe (NASDAQ: ADBE),

разработчик графических ускорителей, процессоров и наборов системной логики NVIDIA Corp. (NASDAQ: NVDA),

крупнейшая дебетовая электронная платежная система PayPal (NASDAQ: PYPL),

площадка для онлайн-коммерции, поставщик облачных и других услуг Amazon (NASDAQ: AMZN),

развлекательная компания-поставщик фильмов и сериалов на основе потокового мультимедиа Netflix (NASDAQ: NFLX),

материнская компания крупнейшей в мире соцсети Facebook (NASDAQ: FB);

Microsoft (NASDAQ: MSFT), которая занимается разработкой, производством, лицензированием, поддержкой и продажей компьютерного ПО, бытовой электроники и ПК;

управляющая миллионом серверов в центрах обработки данных по всему миру Alphabet (NASDAQ: GOOGL),

производитель персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, смартфонов, ПО Apple (NASDAQ: AAPL).

Фонд «Лидеры технологий» торгуется на Мосбирже под тикером MTEK, цена пая сейчас составляет около 2 тыс. руб. (доходность более 83% за 2020 год). Этот биржевой ПИФ занял первое место по доходности среди всех фондов на рынке РФ на 30.10.2020 с начала 2020 года (по данным INVESTFUNDS.RU). Также его можно приобрести в режиме 24/7 в интернет-магазине акций Freedom24.

