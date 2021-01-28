Арбитраж признал законным штраф, наложенный на медицинскую компанию «Инвитро»

Арбитражный суд Пермского края признал законным штраф, наложенный на медицинскую компанию «Инвитро» за нарушение закона о рекламе. Об этом сообщает Пермское УФАС.

УФАС посчитало, что компания нарушила закон, утверждая в своей рекламе, что является «крупнейшей частной медицинской компанией России». Однако по закону в рекламе запрещено размещать сведения о преимуществах рекламируемого товара перед товарами других производителей или продавцов. Использование в рекламе сравнения рекламируемого товара с другими товарами, например с помощью употребления слов «лучший», «первый», «номер один», возможно в том случае, если указан конкретный критерий, по которому осуществляется сравнение и приводится объективное этому подтверждение.

Юристы «Инвитро» в суде утверждали, что слово «крупнейший» характеризует размах компании, имеющей множество филиалов в России. Однако эксперты посчитали, что словосочетание «крупнейшая частная медицинская компания в России» можно было бы применить к компании — одновременному и очевидному лидеру по набору основных показателей: выручке и прибыли, среднему чеку клиента, числу сотрудников, числу клиентов, числу оказанных услуг, числу филиалов в России и за рубежом и так далее. Если слово «крупнейший» применяется только по одному из таких показателей, как число филиалов, сотрудников или клиентов, то правомерно использовать слово «крупнейшая» в форме «одна из крупнейших» или «крупнейшая по числу сотрудников и филиалов в России или за рубежом».

Арбитражный суд Пермского края признал законными решение и предписание Пермского УФАС России. За нарушение закона о рекламе ООО «Инвитро-Самара» было оштрафовано на 101 тыс. руб.