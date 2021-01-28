Арестован директор красноярского реабилитационного центра «Вектор»

Красноярский суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу директора Центра социальной и психологической помощи «Вектор» и его подчиненного, которые подозреваются в незаконном лишении свободы реабилитантов. Об этом рассказали в краевом управлении Следственного комитета.

По данным силовиков, директор центра с подчиненным незаконно удерживали пациентов, лечащихся от алкогольной зависимости. Подозреваемые как лично, так и привлекая бывших пациентов «Вектора», избивали реабилиантов, обливали их холодной водой, принуждали к физическому труду. Тех, кто отказывался работать, пристегивали наручниками к деревянным чуркам, удерживая на протяжении длительного времени (от нескольких суток до нескольких недель), бросали в холодное подвальное помещение. Пациентов «Вектора», чье нахождение в центре оплачивали родственники, освободили. Его сотрудники были задержаны.

Илья Николаев