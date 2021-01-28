Бюджет Прикамья за 2020 год исполнен с дефицитом в 20,1 млрд рублей

Министерство финансов Пермского края подвело предварительные итоги исполнения регионального бюджета в 2020 году. Как указано на сайте краевого правительства, в 2020 году из всех источников в бюджет поступило 155 млрд руб. Это 90,9% от годового плана.

Собственные доходы краевой казны составили 100,9 млрд руб., что меньше, чем в 2019 году на 24,5 млрд руб. Падение собственных доходов связано с сокращением платежей по налогу на прибыль организаций. Объем трансфертов из федерального бюджета в сравнении с 2019 годом увеличился в 2,1 раза и составил 50,6 млрд руб. Это дотации, целевые субсидии и иные межбюджетные трансферты на реализацию национальных проектов, а также ликвидацию последствий распространения COVID-19.

Расходы краевой казны в 2020 году составили 175,1 млрд руб., что на 21% выше чем в 2019 году. Бюджет Пермского края за год исполнен с дефицитом в объеме 20,1 млрд руб. Для его покрытия использовались: бюджетный кредит из федерального бюджета в размере 6,9 млрд руб. и кредиты коммерческих банков. По итогам исполнения бюджета за 2020 год государственный долг Пермского края составил 40,9 млрд руб.