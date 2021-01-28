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«Молот –Прикамье» обыграл лидера чемпионата

В первом матче выездной серии «Молот-Прикамье» обыграл в Ханты-Мансийске местную «Югру».

Клуб их ХМАО лидирует в чемпионате ВХЛ, «Молот» потерял шансы попасть в плей-офф. Судьбу встречи решил единственный гол забитый Александром Ремовым в первом периоде.

«Играли с лидером нашей лиги. Поэтому команду настраивать не пришлось, мотивация, и так, зашкаливала. Ребята вышли дисциплинированными и собранными. Это была боевая победа, наша лавка ожила. Так горели, переживали и выстояли. Выстояли меньшинство и забили гол в большинстве. Вратарь нас оставил в игре – командная победа»-заявил после матча главный тренер ХК «Молот-Прикаье» Александр Агеев.

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