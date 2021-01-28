БК «Буревестник» в Ярославле победил «Уфимца», прервав серию из шести поражений

Ярославский баскетбольный клуб «Буревестник» 27 января в домашнем матче регулярного чемпионата первого дивизиона Суперлиги 1 выиграл у команды «Уфимец». Игра в Ярославле на площадке КСК «Вознесенский» закончилась со счетом 87:79 в пользу ярославской команды.

Этой победой «Буревестник» прервал серию из шести поражений подряд. До этого ярославский клуб в последний раз выигрывал 7 декабря в Иркутске у местного клуба «Иркут».

«Буревестник» после 16 матчей набрал 23 очка и занимает 10 место в турнирной таблице первого дивизиона баскетбольной Суперлиги 1. Ярославский клуб одержал семь побед, а в девяти матчах потерпел поражение.

Следующий матч «Буревестник» проводит на выезде. 3 февраля ярославские баскетболисты в Сургуте встречаются с одним из аутсайдеров чемпионата, командой «Университет-Югра», которая занимает предпоследнюю, 13-ю строчку турнирной таблицы.

Антон Антонов