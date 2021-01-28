«Почему зебра?»

Власти Казани намерены отрегулировать деятельность уличных музыкантов, художников, артистов и аниматоров. Предполагается, что места их дислокации будут ограничены, выступления в метро и использование звукоусиливающей аппаратуры запрещены, а право работать на улице Баумана будет предоставляться по конкурсу. Юридическая служба муниципалитета уже готова приступить к разработке регламентирующего документа. Его основные постулаты чиновники обсудили с заинтересованными лицами на круглом столе. Правда, в нем не участвовали представители самой уличной культуры.



Круглый стол на тему легализации уличных музыкантов, художников, артистов и аниматоров прошел в ДК «Сайдаш» под председательством начальника городского управления культуры Азата Абзалова. Кроме чиновников, в нем приняли участие представители гостиничного бизнеса, культуры, руководства казанских метрополитена и зоопарка, а также жительница улицы Баумана и блогер. Самих уличных артистов, которых господин Абзалов назвал «душой города», на мероприятии замечено не было. «Мы хотели бы, чтобы улицы нашего города украшали таланты, создавая неповторимый культурный фон»,— пояснил он инициативу.

Как отметили участники мероприятия, деятельность уличных артистов в Казани на данный момент никак не регламентирована: запрета на их выступления нет, нет и четко сформулированных правил. «Безусловно, всем мы угодить, конечно, не сможем, но мы будем ориентироваться на мнение горожан и участников нашего заседания»,— сказал Азат Абзалов.

Виталий Большаков, директор гостиничного комплекса «Ногай», окна которого выходят на пешеходную улицу Баумана, которая наиболее популярна у уличных артистов, пожаловался, что музыканты мешают постояльцам. «Мы получаем много отзывов, в которых гости жалуются на то, что они слышат: есть, конечно, очень приятные выступления, но есть и те, которые не выдерживают никакой критики»,— сказал он. Господин Большаков отметил, что зачастую артисты используют ненормативную лексику и пребывают в нетрезвом состоянии. Он предложил «производить какой-то отбор» уличных музыкантов для пешеходной улицы.

С ним согласилась жительница дома на Баумана Альмира Валеева: «Слушать три ноты 12 часов в сутки — это нездоровая практика». «Нужно определить конкретные места, репертуар и время выступлений. Музыкантам нужно запретить использовать усилители звука, динамики»,— предложила госпожа Валеева.

«Что касается площадок для выступлений, то, на мой взгляд, наиболее оптимальные варианты — перекресток улиц Баумана и Мусы Джалиля, а также зона напротив «Макдоналдса», например на ступенях Национального банка»,— поделился своим видением Виталий Большаков.

Директор по безопасности и режиму МУП «Метроэлектротранс» Мухаммад Самигуллин считает необходимым запретить выступление музыкантов в казанском метро. «Наш метрополитен — это в первую очередь важный объект с точки зрения гражданской обороны. Служба безопасности метрополитена каждый день выполняет колоссальную работу по антитеррористическим мероприятиям»,— отметил он, добавив, что выступающие могут мешать потоку пассажиров. Им же, по мнению транспортника, обычно не до артистов: «торопятся домой».

Марат Закиров, глава дирекции парков и скверов, заверил, что «в большинстве своем вопрос о выступлениях уличных музыкантов на территории общественных пространств уже решен». «У нас есть вся необходимая документальная база, специальный отдел, который этим занимается системно и не первый год». «Если у нас будет понятный механизм взаимодействия с артистами, мы сможем объяснить каждому правила этой игры и, самое главное, сделать так, чтобы они не мешали, в первую очередь, друг другу и, конечно же, окружающим»,— сказал он.

Господин Абзалов предложил ввести «упрощенный порядок» аккредитации уличных артистов. «Чтобы каждый музыкант с помощью смартфона мог зарезервировать себе место выступления. Таким образом мы получим общую картину: кто, что и как»,— сказал он.

Кроме того, Азат Абзалов обратил внимание на ростовых кукол и аниматоров, которые ходят по улицам города и, по его мнению, никак не характеризуют Казань. «Почему зебра? Почему не царица Сююмбике? А вместо лося — не Зилант?»,— сказал он.

Блогер Лейла Лерон добавила, что аниматоры навязчиво предлагают жителям и гостям столицы сфотографироваться, заранее не называя стоимость услуги. Это, по ее мнению, портит впечатление о городе и является поводом для жалоб.

Начальник отдела развития и содержания исторической части города администрации Вахитовского и Приволжского районов Рустем Сагадиев считает необходимым разграничить музыкантов, которые выступают бесплатно за добровольные пожертвования, и лиц, оказывающих явно коммерческие услуги,— тех же аниматоров для фото.

Зампредседателя комитета потребрынка исполкома Казани Татьяна Чукина даже заявила о необходимости проконтролировать законность деятельности фирмы, которая «выпускает аниматоров». «Это необходимо, чтобы избежать нарушений законодательства в части незаконной предпринимательской деятельности»,— пояснила она.

На круглом столе также предложили проверить предпринимателей, предлагающих сделать фотографии с экзотическими животными. Директор зоопарка Фанис Нурмухаметов считает необходимым выяснить, в каких условиях содержатся питомцы, не устают ли они, имеют ли прививки.

В исполкоме города заявляют, что готовы «разработать проект правового акта», регламентирующего деятельность уличных артистов, художников и аниматоров. «После разработки проекта в рабочем порядке он будет отправлен на экспертизу и в прокуратуру»,— сказал заместитель начальника правового управления Александр Такмаков. Он заверил, что документ «будет учитывать интересы всех сторон».

«Мы уже встали на путь решения данной проблемы и сообща преодолеем ее»,— пообещал Азат Абзалов.

Глеб Меркин